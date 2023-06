ciné de l’été #7 (dernier !) / saint-laurent Le Rize Villeurbanne, 26 août 2023, Villeurbanne.

ciné de l’été #7 (dernier !) / saint-laurent Samedi 26 août, 11h00 Le Rize

samedi 26 août 2023 – 11 h 00 – 13 h 30



Projection cinéma

SAINT LAURENT, de Bertrand Bonello – France – 2014 – 2h25 Entre 1967 et 1976 : les années les plus créatives de la carrière du grand couturier Yves Saint-Laurent. Une période où tout se révèle chez le génie français de la haute couture, un créateur aux prises avec ses démons et ceux de son époque. Durée 2h25 / tout public GRATUIT / réservation en ligne ci dessous

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T11:00:00+02:00 – 2023-08-26T13:00:00+02:00

