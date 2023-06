Ciné de l’été #7 (dernier !) / Saint-Laurent Le Rize Villeurbanne, 26 août 2023, Villeurbanne.

Ciné de l’été #7 (dernier !) / Saint-Laurent Samedi 26 août, 11h00 Le Rize GRATUIT / réservation en ligne, tout public

SAINT LAURENT, de Bertrand Bonello – France – 2014 – 2h25

Entre 1967 et 1976 : les années les plus créatives de la carrière du grand couturier Yves Saint-Laurent. Une période où tout se révèle chez le génie français de la haute couture, un créateur aux prises avec ses démons et ceux de son époque.

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/cine-de-lete-260823/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T11:00:00+02:00 – 2023-08-26T13:30:00+02:00

2023-08-26T11:00:00+02:00 – 2023-08-26T13:30:00+02:00

cinéma film