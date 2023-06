LECTURES SOUS LES ARBRES Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

LECTURES SOUS LES ARBRES
Mercredi 23 août, 10h30
Le Rize

Le rendez-vous estival des histoires à écouter dans les parcs proches du Rize. Ouvrez grand les oreilles, voyagez avec les mots et partagez ce plaisir en famille !

Durée 30 min / à partir de 4 ans
Entrée libre

Parc Vaillant-Couturier

DERNIÈRE SÉANCE : MERCREDI 30 AOÛT

Le Rize
23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne
Villeurbanne 69100 Rhône
Rhône-Alpes
0437571717

