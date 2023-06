LES ATELIERS DE L’ÉTÉ Le Rize Villeurbanne, 18 août 2023, Villeurbanne.

Au fil de l’été, partagez ces moments créatifs ou artistiques, où coudre, danser, cuisiner, jouer… Bref : faire ensemble ! Ateliers ouverts à toutes et tous, à découvrir selon les envies du moment. Programme disponible prochainement à l’accueil et au Café. Renseignements à l’accueil ou à la médiathèque. Durée 2h / tout public et en famille, dès 8 ans Réservation en ligne prochainement AUTRES SÉANCES, LES VENDREDIS : 25 AOÛT 1ER SEPTEMBRE

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:00:00+02:00

