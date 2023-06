Atelier de l’été – Pizzas party ! Le Rize Villeurbanne, 18 août 2023, Villeurbanne.

Atelier de l’été – Pizzas party ! Vendredi 18 août, 10h00 Le Rize GRATUIT, sur inscription, tout public dès 10 ans, enfants accompagnés

Si vous aimez mettre les mains dans la farine et cuisiner à plusieurs, cet atelier est pour vous ! Le Rize fournit le matériel et les ingrédients, apportez juste votre tablier si vous en avez un, et votre bonne humeur !

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T12:00:00+02:00

