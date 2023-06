Ciné de l’été #5 / La diable s’habille en prada Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Ciné de l’été #5 / La diable s’habille en prada Le Rize Villeurbanne, 12 août 2023, Villeurbanne. Ciné de l’été #5 / La diable s’habille en prada Samedi 12 août, 11h00 Le Rize GRATUIT / réservation en ligne, tout public LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, de David Frankel – Etats-Unis – 2006 -VOSTFR – 1h46

Fraîchement diplômée, Andrea débarque à New York et décroche le job de rêve. Mais en tant qu’assistante de la tyrannique rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode, elle va vite découvrir ce que le mot « enfer » veut dire… Précédé de : AMOUREUXSE, de Malo Maëlle Vauchel – France – 2020 – 10 min 50

Charly va se marier, c’est le grand jour. Face au miroir dans sa robe blanche, Charly n’est pas à l’aise, sa robe ne lui correspond pas. Elle essaie un costume, son attitude se masculinise. Mais cette tenue ne lui ressemble toujours pas. Les vêtements et les genres s’emmêlent, l’heure tourne… AUTRES CINÉS DE L’ÉTÉ : samedis 19 et 26 août Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/cine-de-lete-120523/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

