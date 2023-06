JEUDI D’ÉTÉ #5 / Chiffons et tarlatane Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

JEUDI D'ÉTÉ #5 / Chiffons et tarlatane

Jeudi 10 août, 17h00
Le Rize

GRATUIT / réservation en ligne, à partir de 10 ans

Réalisez vos propres petites œuvres gravées à la pointe sèche, inspirées du monde du textile : croquis de mode, dentelles ou encore motifs d'étoffes. Nous graverons sur film plastique transparent : nul besoin de savoir dessiner ! Un peu de technique et surtout beaucoup de plaisir et de bidouillage !

Le Rize
23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne
Villeurbanne 69100

2023-08-10T17:00:00+02:00 – 2023-08-10T20:00:00+02:00

