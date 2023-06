Ciné de l’été #4 / Made in Bangladesh Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Ciné de l’été #4 / Made in Bangladesh Le Rize Villeurbanne, 5 août 2023, Villeurbanne. Ciné de l’été #4 / Made in Bangladesh Samedi 5 août, 11h00 Le Rize GRATUIT / réservation en ligne, tout public MADE IN BANGLADESH, de Rubaiyat Hossain – Bangladesh – 2020 -VOSTFR – 1h36

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. Précédé de :

JE SUIS UNE OUVRIÈRE, de Pierre Simboiselle et Claudine Van Beneden – France – 2016 – 2 min 07

Quatre femmes fabriquent, travaillent, soupirent, quand soudain l'une d'entre elles fait le geste qui surprend. Inspiré d'ouvrières qui ont lutté pour leurs emplois à Yssingeaux. AUTRES CINÉS DE L'ÉTÉ : samedis 12, 19, 26 août

