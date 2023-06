Atelier de l’été – Miam, des brioches Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Atelier de l’été – Miam, des brioches Le Rize Villeurbanne, 4 août 2023, Villeurbanne. Atelier de l’été – Miam, des brioches Vendredi 4 août, 10h00 Le Rize GRATUIT, sur inscription, débutant de préférence, enfants accompagnés d’un parent Nature, aux pépites de chocolat, aux pralines, écorces d’oranges confites, zestes d’agrumes, tressée ou en boules, la brioche est délicieuse sous toutes ses formes. Il suffit de suivre la recette, de façonner, et de faire lever… avant de dorer, de faire cuire et déguster… Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/atelier-de-lete-miam-des-brioches-040823/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00 cuisine gâteau D. Fèvre Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Le Rize Villeurbanne

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Atelier de l’été – Miam, des brioches Le Rize Villeurbanne 2023-08-04 was last modified: by Atelier de l’été – Miam, des brioches Le Rize Villeurbanne Le Rize Villeurbanne 4 août 2023