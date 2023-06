Ciné de l’été #3 / En attendant le carnaval Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ciné de l'été #3 / En attendant le carnaval
Samedi 29 juillet, 11h00
Le Rize
GRATUIT / réservation en ligne, tout public

EN ATTENDANT LE CARNAVAL, Film documentaire de Marcelo Gomes, Brésil – 2021 – VOSTFR -1h25

Dans la région reculée du Nordeste au Brésil, le petit village de Toritama est un microcosme du capitalisme impitoyable. Chaque année, plus de vingt millions de paires de jeans sont produits dans des usines de fortune. Les gens du pays travaillent sans arrêt, fiers d’être maîtres de leur temps. Pendant le carnaval, seul moment de loisir de l’année, ils transgressent la logique de l’accumulation des biens, vendent leurs affaires sans regret et fuient vers les plages à la recherche du bonheur éphémère. Précédé de :

À LA MODE de Jean Lecointre – France – 2020 – 8 min 40

À LA MODE de Jean Lecointre – France – 2020 – 8 min 40

Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, une reine et ses sujets doivent constamment se maintenir à la pointe de la Mode, sous peine d'être dévorés par un monstre abominable : le Ridicule.

AUTRES CINÉS DE L'ÉTÉ : samedis 5, 12, 19, 26 août

Le Rize
23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne

