JEUDI D’ÉTÉ #3 / De fils en aiguilles à la découverte des tissus Le Rize Villeurbanne, 27 juillet 2023, Villeurbanne.

JEUDI D’ÉTÉ #3 / De fils en aiguilles à la découverte des tissus Jeudi 27 juillet, 19h00 Le Rize GRATUIT, réservation en ligne, tout public, à partir de 5 ans

Le textile se trouve partout : nos vêtements du quotidien ou techniques, le mobilier, les murs et même le nez des avions ! D’où proviennent les fils qui les composent ? D’un animal ? Une plante ? Un produit chimique ? Cuir de poisson, peau de sirène, laine de yack… Menez l’enquête ludique et conviviale en famille : touchez, classez et échangez autour des tissus !

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/de-fils-en-aiguilles-a-la-decouverte-des-tissus_270723/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00

atelier famille

© Spécimen(s)