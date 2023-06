ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL Le Rize Villeurbanne, 26 juillet 2023, Villeurbanne. ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL Mercredi 26 juillet, 14h00 Le Rize GRATUIT, Réservation en ligne, famille à partir de 7 ans (enfants accompagnés) Du Palais du travail à l’appartement témoin, en passant par l’Hôtel de Ville, aiguise ton regard. Observe, déplace-toi, questionne nous… Et trouve la solution à plusieurs énigmes qui te permettront de découvrir le quartier des Gratte-Ciel !

Le point de départ vous sera communiqué quelques jours avant la balade (voir le site de réservation).

Le Rize
23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne
Villeurbanne 69100

