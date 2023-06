Ciné de l’été #2 / Drôles de frimousses Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Directrice d’un grand magazine de mode, Maggie Prescott est à la recherche du mannequin idéal qui lancera la collection d’un couturier parisien. Pour ce faire, elle engage Jo Stockton, une jeune libraire de Greenwich Village, férue de philosophie. Précédé de :

LE PARIS DES MANNEQUINS, de François Reichenbach – France – 1962 – 11 min

Haut lieu de la mode, Paris sert de décor idéal aux photographes que l'on voit ici en pleines séances photos avec des mannequins. Dans les rues de la capitale ou sur les toits de ses immeubles, ces scènes insolites ne laissent pas indifférent le badaud et attirent les curieux. AUTRES CINÉS DE L'ÉTÉ : samedis 29 Juillet & 5, 12, 19, 26 août Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne

