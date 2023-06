Exposition »Ça se trame à Villeurbanne – l’aventure textile » Le Rize Villeurbanne, 19 juillet 2023, Villeurbanne.

Exposition »Ça se trame à Villeurbanne – l’aventure textile » Mercredi 19 juillet, 10h30 Le Rize GRATUIT / Réservation en ligne, en famille dès 6 ans

Venez découvrir notre exposition accompagnés des plus petits d’entre vous et partez à l’aventure textile de Villeurbanne ! L’exposition est pensée de manière à croiser les regards et les approches entre enfants et adultes dans le discours, les jeux et la manipulation.

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T11:30:00+02:00

