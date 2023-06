JEUDI D’éTé #1/ ATELIER DE RéPARATION TEXTILE Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne JEUDI D’éTé #1/ ATELIER DE RéPARATION TEXTILE Le Rize Villeurbanne, 13 juillet 2023, Villeurbanne. JEUDI D’éTé #1/ ATELIER DE RéPARATION TEXTILE Jeudi 13 juillet, 19h00 Le Rize jeudi 13 juillet 2023 – 19 h 00 – 21 h 00 Atelier Piqué, par l’Atelier Soudé L’Atelier Soudé, association de lutte contre l’obsolescence programmée par laco-réparation, propose d’apprendre à réparer vos vêtements et accessoires. Nul besoin de savoir coudre, laissez-vous guider par les co-réparateur.rices ! Durée 2h / tout public GRATUIT / Réservation en ligne ci dessous Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/jeudi-dete-1-atelier-de-reparation-130723/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00 _Agenda ** Autour de l’expo *** Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Rhône Lieu Ville Le Rize Villeurbanne

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

JEUDI D’éTé #1/ ATELIER DE RéPARATION TEXTILE Le Rize Villeurbanne 2023-07-13 was last modified: by JEUDI D’éTé #1/ ATELIER DE RéPARATION TEXTILE Le Rize Villeurbanne Le Rize Villeurbanne 13 juillet 2023