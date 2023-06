Ciné de l’été #1 / Brodeuses Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ciné de l'été #1 / Brodeuses
Samedi 8 juillet, 11h00
Le Rize
GRATUIT / réservation en ligne, tout public

BRODEUSES, d'Eléonore Faucher – France – 2005 – 1h30

Claire, malgré la beauté solaire de ses 16 ans est prise au piège d’une maternité précoce. S’apprêtant à accoucher sous X, elle se fait embaucher par Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute couture et se réfugie dans la beauté de la broderie.

Précédé de :

SECONDE PEAU, de Pauline Devi – France – 2009 – 8 min 20

Monsieur Hadi est un orfèvre en tissu. Quarante ans déjà que ses mains habillent avec élégance les corps qui défilent dans sa boutique. Mais aujourd’hui, c’est lui qui va devoir s’abandonner à des mains étrangères…

AUTRES CINÉS DE L'ÉTÉ : samedis 22, 29 Juillet & 5, 12, 19, 26 août

Le Rize
23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne

Métropole de Lyon, Villeurbanne

