VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS Vendredi 7 juillet, 20h00 Le Rize

Au fil des histoires… à la belle étoile ! Les bibliothécaires vous accueillent avec vos petits bouts pour un moment convivial à la belle étoile autour d’histoires agrémentées de musique, chansons et comptines. Installez-vous confortablement pour partager cette veillée en famille. Apportez des coussins, votre oreiller, un petit plaid si la soirée est fraiche, et pour les plus petits leurs doudous, tétines et pyjamas, et faites-vous dorloter les oreilles par des lectures animées tantôt humoristiques, tantôt effrayantes (mais pas trop !), tantôt poétiques… Quelques douceurs vous accompagneront tout au long de la soirée. Durée environ 2 heures En famille à partir de 3 ans, à l’extérieur GRATUIT / Réservation en ligne Merci d’inscrire tous les participants, petits et grands

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

