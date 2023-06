Veillée doudou pyjama Le Rize Villeurbanne, 7 juillet 2023, Villeurbanne.

Veillée doudou pyjama Vendredi 7 juillet, 20h00 Le Rize Gratuit, sur inscription

Installez-vous confortablement pour partager cette veillée en famille. Apportez des coussins, votre oreiller, un petit plaid si la soirée est fraiche, et pour les plus petits leurs doudous, tétines et pyjamas, et faites-vous dorloter les oreilles par des lectures animées tantôt humoristiques, tantôt effrayantes (mais pas trop !), tantôt poétiques… Quelques douceurs vous accompagneront tout au long de la soirée.

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

lecture extérieur