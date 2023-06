Instruments voyageurs : retour sur une exposition participative Le Rize Villeurbanne, 1 juillet 2023, Villeurbanne.

Découvrez l’ouvrage Instruments Voyageurs, [publié chez l’éditeur lyonnais Libel] tiré de l’exposition du même nom qui fut portée par le Rize, le CMTRA et l’ENM. Rencontrez des participants qui nous ont confié leurs témoignages et leurs instruments. Embarquez dans une récréation musicale improvisée par l‘Orchestre Voyageur de Villeurbanne, qui est né à l’occasion de ces nombreuses rencontres ! Petits et grands, venez avec vos instruments, et / ou juste vos oreilles, partager ce moment d’échange.

17h30 : retour sur le projet et présentation de l‘ouvrage Instruments Voyageurs

19h00 : apéritif convivial et vente de l’ouvrage

19h30 : concert de l’Orchestre Voyageur et « boeuf » musical participatif

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/instruments-voyageurs-retour-sur-une-exposition-participative_010723/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

conférence concert

