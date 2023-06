visite du TACTI LAB, LE FABLAB DE LA MIETE Le Rize Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Hors les murs / Visite et atelier-démo Après le L.O.V., le Rize rend visite au TactiLaB, un autre « Laboratoire de Fabrication » Villeurbannais ! Venez découvrir les machines outils et amenez un tissu à personnaliser (tote-bag ou t-shirt en coton) pour un atelier découverte surprise. RDV à 9h45 devant le Rize ou à 10h au TactiLaB à la MIETE, 150 Rue du 4 Août 1789 Durée 2h / tout public, dès 12 ans GRATUIT / Réservation en ligne ci dessous Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/visite-du-tacti-lab-le-fablab-de-la-miete-010723/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/05/230701_Logo-Tactilab_u00a9TactiLab.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

