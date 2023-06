Ça s’la joue malin ! ** nouvelle formule ** Le Rize Villeurbanne, 24 juin 2023, Villeurbanne.

Ça s’la joue malin ! ** nouvelle formule ** Samedi 24 juin, 10h30 Le Rize

samedi 24 juin 2023 – 10 h 30 – 12 h 00



Atelier jeux pour les enfants

Menu ludique façon auberge espagnole ! Selon les RDV : jeux de société, jeux de rôle adaptés aux plus jeunes, jeux XXL à jouer en équipe, pour tous les goûts et les âges ! Et toujours un temps d’échanges enfants-parents à savourer sans modération. Apportez aussi votre jeu préféré pour le faire découvrir ! Durée 1h30 / En famille, de 6 à 10 ans sur réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:30:00+02:00 – 2023-06-24T12:30:00+02:00

