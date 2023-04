la gigantesque fête (du rize) ! Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

la gigantesque fête (du rize) ! Le Rize, 10 juin 2023, Villeurbanne. la gigantesque fête (du rize) ! Samedi 10 juin, 13h30 Le Rize samedi 10 juin 2023 – 13 h 30 – 18 h 30

Déambulation, ateliers, spectacles Avec l’association Le Non-Lieu, la Cie Zéotrope, Emma Kierren et Guenièvre Herrscher, l’école Jean Zay Bibilolo, le géant de Roubaix, va enfin rencontrer notre géante villeurbannaise (dont le nom est encore tenu secret)… A cette occasion, on vous prépare un programme sur mesure aidés de nos complices roubaisiens et villeurbannais ! 13h30 : départ du Rize pour une grande déambulation festive ! Rejoignez le cortège qui conduira les géants jusqu’au Parc du Centre. Au programme : musique, chapeaux-cheminées, chants d’ouvriers et d’autres surprises. 15h30 : Arrivée au Parc du Centre Un après-midi sous le signe de la mémoire textile de Villeurbanne. Des ateliers, une cabane à histoires, une performance de tissage sur des métiers géants avec l’équipe de Villeurbanne tisse sa toile, un camion à gaufres, une cheminée qui fume et la cérémonie d’union des géants ! Tout public / entrée libre EN CAS DE PLUIE : l’après-midi se passera au RIZE Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-gigantesque-fete-du-rize/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/04/230610_Les-enfants-aiment-Bibi-2_u00a9-Le-Non-Lieu-1.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/residence-artistique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

