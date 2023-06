Habiter les appartements témoins : rencontres professionnelles autour de la patrimonialisation du logement social Le Rize Villeurbanne, 6 juin 2023, Villeurbanne.

GRATUIT / inscription obligatoire avant le 31/05/23 auprès de : e.cahingt@saint-etiennetourisme.com Sur le site des Gratte-ciel, à Villeurbanne, une réflexion est engagée par la Société villeurbannaise d’urbanisme (SVU), propriétaire et gestionnaire historique de ce patrimoine, et Le Rize, centre cultures, mémoires, échanges de la Ville de Villeurbanne sur la refonte de l’appartement témoin. Très prisé des visiteurs, cet appartement, reconstitué dans une ancienne loge de gardien, est devenu obsolète et est aujourd’hui interrogé quant à son contenu, sa scénographie et son usage. Les acteurs patrimoniaux villeurbannais se sont alors tournés vers Firminy et le Site Le Corbusier, pour son expérience en la matière. Et l’idée est venue, plus largement, de croiser les expériences de professionnels et de chercheurs autour de cet objet, qui cristallise un certain nombre d’enjeux. Comment, pourquoi et par qui est-il conçu ? De quelle(s) période(s), habitants, modèles de logement témoigne-t-il ? Permet-il d’impliquer des habitants dans la mise en valeur patrimoniale de leur habitat ? Quel rôle joue le bailleur social dans sa gestion et en termes de mobilisation de ses locataires ? Parties d’une réflexion autour de l’objet appartement témoin, ces questions seront élargies à la place occupée par les habitants dans la valorisation patrimoniale de l’habit social. L’enjeu est aussi de de consolider ces échanges d’expériences en préfigurant un réseau, à l’échelle au moins régionale, pour se saisir de ces sujets. Au-delà, des professionnels et chercheurs venus d’Ile-de-France, de Marseille mais aussi d’Espagne, nous aideront à prendre du recul par rapport à nos terrains rhônalpins.

Lundi 5 juin (COMPLET) Visites des sites

10h : Site Le Corbusier Firminy-Saint-Étienne Métropole/visite quartier de Firminy-Vert et appartement témoin de l’Unité d’Habitation. Pique nique tiré du sac 14h : Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire/visite quartier de Beaulieu et appartement-témoin 16h : Givors/visite appartement témoin quartier des Etoiles.

Mardi 6 juin (PLACES DISPONIBLES) Tables rondes au Rize à Villeurbanne

10h : les appartements témoins et la participation habitante. Animé par Vincent Veschambre (RIZE) et Muriel Cohen (AMULOP). Avec Rachid Kaddour (ENSA Saint-Etienne), Benoît Pouvreau (conseil départemental 93), Prosper Wanner (coopérative d’habitants « Hôtel du Nord », Marseille) 11h15 : l’habitat populaire comme patrimoine ? Le cas espagnol. Animé par Maria Castrillo (Université de Valladolid) et Laurent Coudroy De Lille (UPEC). Déjeuner à Villeurbanne 14h : visite des Gratte-Ciel 15h30 : la mise en place du réseau de sites patrimoniaux de logement social en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

