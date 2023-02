LES NON ET MALVOYANTS VOUS ÉCLAIRENT SUR LEUR HISTOIRE Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

LES NON ET MALVOYANTS VOUS ÉCLAIRENT SUR LEUR HISTOIRE Le Rize, 24 mai 2023, Villeurbanne. LES NON ET MALVOYANTS VOUS ÉCLAIRENT SUR LEUR HISTOIRE Mercredi 24 mai, 09h00 Le Rize Balade Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 Balade urbaine

Par Point de vue sur la ville, le Centre Gallieni, la Cité scolaire René Pellet, le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle

Dans le cadre de la Semaine Villeurbannaise du handicap crédit : Le Rize crédit : Le Rize Aviez-vous remarqué que Villeurbanne accueillait une importante population de personnes déficientes visuelles ? Depuis la première école des jeunes aveugles en 1890, les enjeux ont bien évolué mais une tradition d’éducation adaptée et d’accompagnement à l’emploi perdurent. Laissez-vous guider par des non et malvoyants à la découverte de lieux, ressources et dispositifs qui révèlent un tout autre usage de la ville. Départ devant la Cité scolaire René Durée 2h30 / tout public

