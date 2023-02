Spectacle / À PLATES COUTURES Le Rize, 13 mai 2023, Villeurbanne.

Spectacle / À PLATES COUTURES Samedi 13 mai, 19h30 Le Rize

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717

Par la Cie Nosferatu

crédit : Xavier Cantat

Vous souvenez-vous du combat exemplaire des ouvrières de Lejaby, cette entreprise de sous-vêtements qui a déposé le bilan en 2012 ? Dans À plates coutures, quatre comédiennes portent leur voix. Elles racontent leurs moments de joie et de complicité féminine, leur quotidien, entre enfants, mari et usine. Pas de misérabilisme, pathos ou regard défaitiste. Ici on fabrique du glam, du sensuel et du luxe. On compose des chants de résistance à partir des hits du top 50. On lutte. On vit tout simplement. La compagnie est artiste associée à L’espace culturel La Buire – L’Horme (42) soutenue par la DRAC Auvergne Rhône Alpes/ la région Auvergne Rhône Alpes et le département de la Haute Loire.

Durée 1h30 / tout public / sur réservation



