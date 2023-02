Visite de site / URDLA Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Visite de site / URDLA Samedi 13 mai, 14h30 Le Rize

0437571717 UN PATRIMOINE INDUSTRIEL RÉINVENTÉ

Avec URDLA ©Cecile Cayon ©Cecile Cayon Installé depuis 1983 dans les anciens ateliers d’une fabrique de tulles et dentelles, l’URDLA redonne vie à ce site industriel à l’architecture aussi bien adaptée au domaine du textile autrefois, qu’à celui de l’estampe originale contemporaine d’aujourd’hui. À partir de cet exemple emblématique et d’autres anciennes usines à proximité, questionnez la destinée de ces objets urbains confrontés aux mutations de la ville et de ses usages. Poussez ensuite la porte pour une visite du lieu reconverti, de son activité et de ses savoir-faire. Rendez-vous Parc Branly (à côté du Carrefour), rue Branly, Villeurbanne

Durée 2h / tout public

Réservation en ligne

