0437571717 Ateliers, conférences, quizz, défilé

Avec l’institut de la communication –Institut Lumière Lyon 2 Une après-midi sous le signe de la mode éthique qui se clôturera par un défilé… très villeurbannais ! Venez découvrir, débattre et jouer autour de sujets de société qui nous concernent toutes et tous. De nouvelles préoccupations émergent dans le milieu de la mode : prise en compte de la diversité des corps dans le prêt-à-porter, empreinte carbone des vêtements neufs, upcycling, collections non genrées… Au programme : conférences, ateliers, quizz mais aussi une « fringothèque », espace de dépôt et échange de vêtements en libre-service. Pour cet événement, le Rize laisse ses clés à six étudiant.e.s du master « Mode et Communication » de l’Institut de la Communication / Lyon 2. Tout l’après-midi / tout public

Entrée libre

Un programme détaillé sera diffusé quelques semaines avant l’événement

