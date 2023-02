TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Le Rize, 4 mai 2023, Villeurbanne. TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Jeudi 4 mai, 18h30 Le Rize AUTOUR DE L’EXPO Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 CAFE NUMERIQUE / Et si plutôt que de dépendre des quelques silos des géants du numérique nous revenions à un réseau internet décentralisé et résilient ? Si nous imaginions une AMAP du numérique, humaine, locale, libre et éthique ? C’est possible grâce aux CHATONS, un collectif d’hébergeurs propulsé par l’association Framasoft depuis 2016 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:30:00+02:00

2023-05-04T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Rhône

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Le Rize 2023-05-04 was last modified: by TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Le Rize Le Rize 4 mai 2023 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Rhône