Villeurbanne

Spectacle / LARGEURS ET MOTIFS Le Rize, 27 avril 2023, Villeurbanne.

Création des ateliers théâtre et danse contemporaine de la MJC de Villeurbanne

crédit AMV Les tissus et les vêtements dans tous leurs états. Dans un univers en mouvements et en mots, symbolismes, sensations et références, les étoffes seront scrutées de long en large. Motifs, matières et utilisations, les vêtements se raconteront en paroles et en gestes. Déconstruit et décalé, ce spectacle tissera les fils de nos rapports avec le tissu. Durée 1h / tout public

2023-04-27T19:00:00+02:00

2023-04-27T21:00:00+02:00

