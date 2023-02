LES P’TITS RENC’ART Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

LES P’TITS RENC’ART Le Rize, 22 avril 2023, Villeurbanne. LES P’TITS RENC’ART Samedi 22 avril, 10h30 Le Rize Atelier Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 Découverte de l’art contemporain /

Lecture – Atelier / Enroulez le fil, déroulez le fil… De fil en aiguille, l’art textile permet de se questionner tout en poésie sur notre monde. Broderie, tissage, tapisserie, le fil se lance et se tisse, tout à la fois outil de transmission et art contemporain ludique. Pour les petits curieux et leurs parents, une heure mêlant histoires et découvertes de drôles d’oeuvres d’art : forme, matériaux, univers plastique, tout leur parle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:30:00+02:00

2023-04-22T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Rhône

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

LES P’TITS RENC’ART Le Rize 2023-04-22 was last modified: by LES P’TITS RENC’ART Le Rize Le Rize 22 avril 2023 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Rhône