Carte blanche à la Compagnie Waninga Le Rize, 21 avril 2023, Villeurbanne.

Le Rize accueille la compagnie Waninga pour un stage théâtre ouvert à toutes et tous du 17 au 20 avril de 14h à 18h. Informations et inscriptions aux coordonnées ci dessous : https://www.facebook.com/ciewaninga // Flyer à télécharger Hugo Boulanger : 06.80.06.18.68 / ciewaninga@gmail.com Ce vendredi 21 avril, la compagnie présentera : à 17h : sa nouvelle création Aux racines des migrations à 18h : une représentation de Gambela-Saxe Gambetta (flyer à télécharger) suivies d »un échange avec le public de 19h à 19h30. Dans une salle d’attente de préfecture, 7 personnages se croisent et, dans l’espoir d’une réponse positive, se racontent par fragments. Des histoires intimes dévoilent les motivations de départ, des conflits surgissent au milieu d’une attente trop longue, et ponctuellement, l’atmosphère pesante de l’administration est brisée par le grand jeu télévisé né d’un partenariat entre le ministère de l’intérieur et TF1 : Qui veut gagner des papiers ? Créée collectivement à partir d’improvisations, d’interviews et de récits, Gambela – Saxe Gambetta cherche à saisir les enjeux et les contradictions de l’identité métisse propre au parcours migratoire. Distribution : Chernor BAH, Mamadou Djoulde BALDÉ, Kanda CAMARA, Nephthalie Véronique NKOSI, Grâce Makiese NZOLANI, Abu Bakarr MANSARAY, Lamine SACKO Coordination et mise en scène : Hugo BOULANGER, Marie BRUGIÈRE, Fiammetta NINCHERI et Pauline ROUSSEAU DEWAMBRECHIES Coproductions et partenaires : Métropole de Lyon, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Villeurbanne, le RIZE, MJC Monplaisir, MJC Laënnec-Mermoz, MJC Jean Macé, Théâtre de la Grenette, Mairie de Belleville en Beaujolais, Le Château Gaillard

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T17:00:00+02:00 – 2023-04-21T19:00:00+02:00

Spectacle Théâtre

Cie Waninga