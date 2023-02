Visite guidée spéciale familles : Ca se trame à Villeurbanne Le Rize, 19 avril 2023, Villeurbanne.

AUTOUR DE L’EXPO

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717

Venez découvrir notre exposition accompagnés des plus petits d’entre vous et partez à l’aventure textile de Villeurbanne ! L’exposition est pensée de manière à croiser les regards et les approches entre enfants et adultes dans le discours, les jeux et la manipulation.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T15:00:00+02:00

2023-04-19T17:00:00+02:00