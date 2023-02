TAPAGE NOCTURNE FROUFROUS ET FALBALAS Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

TAPAGE NOCTURNE FROUFROUS ET FALBALAS Le Rize, 8 avril 2023, Villeurbanne. TAPAGE NOCTURNE FROUFROUS ET FALBALAS Samedi 8 avril, 16h00 Le Rize AUTOUR DE L’EXPO Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 LECTURE DANS LE NOIR. Rien de mieux que l’obscurité pour vivre un voyage immobile et collectif. Installez-vous confortablement, écoutez, et laissez-vous porter par les voix et les sons. En écho à l’exposition Ça se trame à Villeurbanne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T16:00:00+02:00

2023-04-08T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Rhône

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

TAPAGE NOCTURNE FROUFROUS ET FALBALAS Le Rize 2023-04-08 was last modified: by TAPAGE NOCTURNE FROUFROUS ET FALBALAS Le Rize Le Rize 8 avril 2023 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Rhône