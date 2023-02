Exposition Villeurbanne tisse sa toile Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Exposition Villeurbanne tisse sa toile Jeudi 6 avril, 18h30 Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

0437571717 Tisser une oeuvre collective, c’est entrelacer des histoires et des personnalités singulières. Invitée par les artistes en résidence pour suivre Villeurbanne tisse sa toile, Marion Bornaz a documenté cette fabuleuse aventure humaine. De rencontre en rencontre, d’atelier en atelier, une série de photographies suit le fil du projet et retrace les instants de création partagée. Ce voyage au coeur du geste rassemble et raconte avec subtilité l’engagement fabuleux d’une centaine de participants et participantes.

