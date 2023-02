MUSIQUES POPULAIRES D’ARGENTINE ET ORCHESTRE CLASSIQUE Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

MUSIQUES POPULAIRES D’ARGENTINE ET ORCHESTRE CLASSIQUE Le Rize, 1 avril 2023, Villeurbanne. MUSIQUES POPULAIRES D’ARGENTINE ET ORCHESTRE CLASSIQUE Samedi 1 avril, 17h00 Le Rize Atelier Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 L’Orquesta Criolla est un orchestre métissé qui emprunte les routes de Salta, de Córdoba, de Tucumán, à travers un jeu musical extrêmement rythmé. Fruit de la rencontre entre la Fosse Ô Lyon, orchestre symphonique amateur de haute voltige et Joseph Pariaud, cette collaboration mettra à l’honneur la musique populaire argentine à travers une partition écrite, où se confondent improvisations et ornements inattendus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Rhône

Le Rize Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

MUSIQUES POPULAIRES D’ARGENTINE ET ORCHESTRE CLASSIQUE Le Rize 2023-04-01 was last modified: by MUSIQUES POPULAIRES D’ARGENTINE ET ORCHESTRE CLASSIQUE Le Rize Le Rize 1 avril 2023 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Rhône