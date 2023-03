RETOUR À BROSSO Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

COLLECTE DE VOS SOUVENIRS ! un partenariat SERL / Le Rize Entre ateliers ludiques et visite du nouveau lycée, venez nous raconter votre histoire du lycée ! Anciens élèves, enseignants, documentalistes… venez partager vos souvenirs en mémoire de l’ancien lycée Brossolette, avant sa démolition ! Le Rize collectera dans la cour de l’ancien lycée vos anecdotes, photos de classe, sorties scolaires, exploits sportifs, cahiers, bulletins, carnets de liaison, diplômes, journal du lycée… Ils rejoindront les archives municipales de Villeurbanne. Rendez-vous : 124 rue Francis de Pressensé dans la cour de l’ancien Lycée PIERRE BROSSOLETTE à Villeurbanne Entrée libre Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/retour-a-brosso/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2023/02/Brossolette_credit_LeRize.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

