L'INDUSTRIE TEXTILE À VILLEURBANNE : ENTRE TRADITION ET INNOVATION Jeudi 30 mars, 19h00 Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

0437571717 TABLE RONDE. Pour concevoir son exposition annuelle, la Rize a rencontré des acteurs villeurbannais du textile. En partageant leurs parcours et expériences, nous reviendrons sur les grands sujets qui traversent l’exposition : adapter des savoir-faire traditionnels aux enjeux contemporains. Assumer une pratique artisanale virtuose et exigeante. Développer de nouveaux savoir-faire techniques et innovants. Se former pour adapter des savoir-faire anciens aux nouvelles techniques. Mutualiser des ressources par la création d’un pôle textile.

