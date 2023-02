Spectacle / UN MOUTON DANS MON PULL Le Rize, 29 mars 2023, Villeurbanne.

Spectacle / UN MOUTON DANS MON PULL Mercredi 29 mars, 16h30 Le Rize

AUTOUR DE L’EXPO

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne / Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et chaude comme les plus beaux étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête et une drôle de petite bonne femme… Sur scène, une marionnette, une comédienne et de la laine, comme fil conducteur d’un récit muet.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T16:30:00+02:00

2023-03-29T18:30:00+02:00