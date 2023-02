Atelier / AU FIL DU TEMPS CONSERVER ET RESTAURER LES TEXTILES Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

Atelier / AU FIL DU TEMPS CONSERVER ET RESTAURER LES TEXTILES Samedi 25 mars, 15h00 Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

0437571717 Comment conserve-t-on un vêtement ancien ?

Quel travail les restaurateurs peuvent-ils faire sur du tissu ?

Toutes les matières textiles peuvent-elles être restaurées ?

À travers des exemples concrets, venez découvrir l’univers de la conservation et de la restauration textile.

2023-03-25T15:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00

