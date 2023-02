VISITE DU STOCK COSTUMES DU TNP Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

VISITE DU STOCK COSTUMES DU TNP Le Rize, 23 mars 2023, Villeurbanne.

0437571717 Le stock costumes du TNP vous ouvre ses portes pour y découvrir ses trésors : 7000 pièces de costumes, des chapeaux, chaussures et accessoires divers, 100 caisses de fournitures de mercerie, plusieurs centaines de mètres de tissus ! Ici, on conserve, on crée, et on prête les costumes des personnages qui donnent vie aux histoires de théâtre. Sophie Bouilleaux- Rynne vous accueille pour vous raconter la vie de ce lieu exceptionnel.

