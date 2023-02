danse / LES IMPROMPTUS / 17h Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

danse / LES IMPROMPTUS / 17h Le Rize, 22 mars 2023, Villeurbanne. danse / LES IMPROMPTUS / 17h Mercredi 22 mars, 17h00 Le Rize AUTOUR DE L’EXPO Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717 Les impromptus dansés de la compagnie Voltaïk sont chaque année un rendez-vous très attendu par tous ! Dans le cadre de la saison Ça se trame à Villeurbanne, nous vous proposons une cascade d’impromptus au fil de l’après-midi. À cette occasion, la compagnie s’entoure de danseurs et de musiciens pour interpréter en direct et au milieu du public les oeuvres d’art prêtées par l’artothèque de la Maison du Livre de l’Image et du Son. Ambiance, sensibilité et virtuosité au programme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:00:00+01:00

2023-03-22T19:00:00+01:00

Lieu Le Rize
Adresse 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne
Ville Villeurbanne
Departement Rhône

