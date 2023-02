Spectacle / 10 kg Le Rize, 18 mars 2023, Villeurbanne.

Spectacle / 10 kg Samedi 18 mars, 19h30 Le Rize

AUTOUR DE L’EXPO

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes

0437571717

Un spectacle né d’une histoire vraie : le parcours inattendu de Charlotte devenue Amina, celui de sa mère tentant de maintenir le lien avec sa fille adolescente, malgré les choix extrêmes où l’amène sa quête d’identité. 10 kg de vêtements mis en scène, qui font ressentir les émotions qui s’échappent à l’approche d’un textile : à la fois attractif et répulsif, souple et violent, doux et cassant, fluide et étouffant. Lau Nova livre sans fard son expérience de mère et nous invite à dépasser nos modèles, nos perceptions, sur fond d’espoir et de bienveillance.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:30:00+01:00

2023-03-18T21:30:00+01:00