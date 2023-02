Exposition / IDENTITÉ / visite commentée Le Rize Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne

Exposition / IDENTITÉ / visite commentée Samedi 18 mars, 18h30 Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

0437571717 Cette exposition de photographies donne au tissu une place centrale. Par sa matière, il crée les vêtements qui définissent l’individu, son genre, sa position sociale, son appartenance à un groupe. Il indique son identité, sa personnalité, son choix d’adhérer ou de rompre avec les normes, usages ou traditions. Les Villeurbannais et Villeurbannaises photographié·e·s ici ont imaginé effacer ces codes et donner une autre fonction au tissu, plus révélatrice de leurs émotions et de leurs sensations. Ils et elles ont été guidé·e·s par l’auteur Jean-Christophe Vermot-Gauchy pour l’écriture des textes accompagnant les portraits.

