ATELIER D'ECRITURE Samedi 25 février, 14h00 Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

0437571717 SOUVENIRS DE MACHINE À COUDRE

©Francesca_Mantovani_éditions_Gallimard Animé par Yamina Benahmed Daho Plus qu’un objet destiné à assembler des tissus, la machine à coudre peut avoir une valeur affective forte et être associée à des souvenirs (matériels et sensibles, flous ou vifs…). Entre mémoire et fiction, l’auteure Yamina Benahmed Daho vous invite à raconter vos « souvenirs de machine à coudre » pendant un atelier d’écriture. Durée 2h / tout public, à partir de 14 ans

Réservation en ligne Rencontre avec Yamina Benahmed Daho, autour de son livre À la machine.

JEUDI 2 MARS 2023

2023-02-25T14:00:00+01:00

2023-02-25T16:00:00+01:00

