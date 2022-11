Spectacle « La voix de ma mère » Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Spectacle « La voix de ma mère » Le Rize, 17 décembre 2022, Villeurbanne. Spectacle « La voix de ma mère » Samedi 17 décembre, 15h30, 19h00 Le Rize Spectacle par Wahid Chaïb et des habitantes du quartier Saint-Jean Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-voie-de-ma-mere/ »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-voie-de-ma-mere-2/ »}] « Tu verras, tu verras quand tu auras des enfants. Tu ouvriras les yeux et tu comprendras ». À travers cette nouvelle création d’expression citoyenne, Wahid Chaïb donne une fois de plus la parole à celles et ceux que l’on n’entend pas assez. La Voie de ma Mère, c’est un voyage, un ascenseur émotionnel à travers toutes les réflexions, les interrogations que peut poser l’éducation d’un enfant. C’est aussi l’occasion pour ces habitantes du quartier St-Jean à Villeurbanne de revenir sur leur parcours, leur place dans cette société. Une parole de femmes, de mères, de soeurs, de filles… La voie de ma mère c’est « une randonnée parendestre », de la « téléparentation ». Après avoir été joué en 2021 au TNP, le spectacle revient au Rize pour nous parler avec sensibilité des quartiers dits « sensibles » comme une envie, une urgence de reconstruire ensemble. une séance à 15h30 et une séance à 19h Durée environ 1h / Tout public

2022-12-17T15:30:00+01:00

2022-12-17T20:00:00+01:00

