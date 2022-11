VISITE GUIDEE de l’exposition – spéciale familles Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

VISITE GUIDEE de l’exposition – spéciale familles Le Rize, 14 décembre 2022, Villeurbanne. VISITE GUIDEE de l’exposition – spéciale familles Mercredi 14 décembre, 15h00 Le Rize Partez en famille à l’aventure textile de Villeurbanne ! Durée 1h, en famille dès 6 ans Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/de-fils-en-aiguilles/ »}] Venez découvrir notre exposition accompagnés des plus petits d’entre vous ! Elle est pensée de manière à croiser les regards et les approches entre enfants et adultes dans le discours, les jeux et la manipulation.

(Durée 1h, à partir de 6 ans). Et profitez de l’atelier qui suit « De fils en aiguilles à la découverte des tissus » : à 16h, proposé par le collectif Spécimen(s)

https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/de-fils-en-aiguilles/ Prochaines visites (tout public) :

Jeudi 15 décembre à 18h et Samedi 28 janvier à 11h

