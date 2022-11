Concert de clôture de la biennale TRACES : c’est au Rize que ça se passe ! Le Rize, 10 décembre 2022, Villeurbanne.

Concert et scène ouverte de jeunes exilés de l’agglomération lyonnaise, organisé par le réseau TRACES et le Rize, avec le soutien des Grandes Voisines et du CMTRA.

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Deux mois de rencontres et d’échanges dans toute la région, 150 rendez-vous qui interrogent les migrations, auxquels le public a répondu présent en nombre… Pour clôturer cette biennale TRACES, nous vous invitons à un concert du collectif des mineurs isolés de l’agglomération lyonnaise « We are the new generation », suivi d’une scène ouverte. Ce jeune collectif s’est constitué à l’occasion d’une résidence de création en juillet 2022 au Rize, accompagné par les musiciens Cédric de la Chapelle et Aymeric Krol.

Ils ont créé un répertoire de chansons, de rap et de slam capté lors d’un concert le 21 juillet

Les mineurs isolés prennent la parole et chantent leur regard sur le monde. Les textes disent leur vie ici maintenant, leurs parcours de vie, leurs colères, leurs rêves. C’est avec talent et générosité que leur expression artistique se révèle lieu de partage…

Programme :

20h00 : accueil et introduction

20h30 : concert

21h15 : scène ouverte

22h00 : fin du concert… et la soirée se poursuit au Rita Plage !

Places de concert : gratuit, sur réservation en ligne (le Rize)

Scène ouverte : participation sur inscription obligatoire auprès de reseau.traces@gmail.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00

