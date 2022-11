BD spectacle graphique et musical – HUMAINS, LA ROYA VILLEURBANNE Le Rize, 3 décembre 2022, Villeurbanne.

Portraits de migrantes et migrants et de celles et ceux qui leur viennent en aide : à découvrir en projections. (collectif Improjections, co-production Lyon BD).

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ, c’est un récit initiatique, un road trip. Les auteurs de bande dessinée Edmond Baudoin et Troubs vont à la rencontre des migrants et de leurs hôtes de la vallée de la Roya. Les témoignages sont récoltés et retransmis sous forme de portraits. De cette BD est né un spectacle créé par le collectif Improjection et joué au Rize en 2019. Pour cette nouvelle version, l’équipe a souhaité mettre en avant cette question de l’accueil en créant un second road trip, local cette fois-ci, avec des personnes arrivées récemment à Villeurbanne et avec celles et ceux qui les accompagnent. C’est donc un spectacle en deux volets que l’on vous propose : Humains de la Roya et Humains de Villeurbanne. Un voyage graphique et musical à la rencontre de celles et ceux qui traversent la frontière et de celles et ceux qui leur viennent en aide.

Durée 1h15 / Tout public, dès 10 ans



© Julie Cherki