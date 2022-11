VISITES GUIDEES de l’exposition – tout public Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

VISITES GUIDEES de l’exposition – tout public Le Rize 2022-12-03 was last modified: by VISITES GUIDEES de l’exposition – tout public Le Rize Le Rize 3 décembre 2022 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon