Conférence – L’aventure industrielle textile en région lyonnaise Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Conférence – L’aventure industrielle textile en région lyonnaise Le Rize, 1 décembre 2022, Villeurbanne. Conférence – L’aventure industrielle textile en région lyonnaise Jeudi 1 décembre, 19h00 Le Rize Hervé Joly, directeur de recherches, et Victorien Pliez, docteur en histoire vous font remonter le temps… Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Même si le nord et l’est de la France ont été plus profondément marqués par l’industrie textile, la région lyonnaise a été largement structurée par la filière historique de la soie, puis par ses prolongements à partir de la fin du 19e siècle. Afin de situer Villeurbanne dans ce contexte régional et aborder les mutations technologiques et économiques du 20e siècle, de la soie à la fibre artificielle, nous avons fait appel à trois chercheurs spécialistes de la question. Durée 1h30 / Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:00:00+01:00

2022-12-01T20:30:00+01:00 © AMV

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Conférence – L’aventure industrielle textile en région lyonnaise Le Rize 2022-12-01 was last modified: by Conférence – L’aventure industrielle textile en région lyonnaise Le Rize Le Rize 1 décembre 2022 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon